Villa Nueva: Anuncian cierres viales por distintas actividades este fin de semana

Diversas actividades se estarán realizando en varios puntos de Villa Nueva, a partir de este viernes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva indicó que del viernes 13 al domingo 15 de marzo se realizarán varias actividades en ese municipio, por lo que habrá cierres vehiculares y desvíos.

Viernes 13

Este 13 de marzo, en el que será el cuarto viernes de cuaresma, se tendrán cierres viales en distintos puntos del centro de Villa Nueva, por el recorrido procesional de Jesús de los Pasos, por parte de la Parroquia Inmaculada Concepción.

Los principales cierres serán en la 4a. calle, desde la 6a. hasta la 12 avenida, en donde recorrerá la procesión, la cual saldrá a partir de las 19:00 horas, pero desde horas antes se estarán realizando alfombras en el sector.

Sábado 14

Para el sábado 14, habrán recorridos procesionales de Jesús Nazareno de la Juventud y Santísima Virgen de Dolores, en Bárcenas, a partir de las 16:30 horas y el ingreso de las mismas será a las 22:40 horas.

La PMT de Villa Nueva tendrá desvíos para evitar el congestionamiento en el sector, según indicaron las autoridades.

Domingo 15

Mientras que, para el domingo 15 se tendrán dos actividades, por lo que las autoridades realizarán cierres viales por un convite en la 3a. calle, entre 3a. y 4a. avenida de San José Villa Nueva.

Los cierres serán a partir de las 5:00 de la mañana y se estará habilitando hasta las 2:00 de la madrugada del lunes 16, mencionó la PMT.

Ese mismo domingo, se realizará el cortejo procesional con el Milagroso y Consagrado Señor de Trujillo, Protector y Alcalde Perpetuo, por parte de la Parroquia Inmaculada Concepción, en el centro del municipio.

La procesión recorrerá varias calles del centro, ya que saldrá a partir de las 6:30 de la mañana e ingresará de nuevo a las 8:30 de la noche, por lo que se tendrán cierres y desvíos en gran parte del municipio.