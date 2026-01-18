EN VIVO: Terroristas paralizan el país, reportan alerta de seguridad a nivel nacional

-

En distintas zonas y municipios de Guatemala se han registrado ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la mañana de este domingo 18 de enero, autoridades reportan múltiples ataques simultáneos en distintas zonas y municipios de Guatemala.

Suspensión en estaciones de Transmetro

Ante los hechos de violencia provocados por integrantes de las pandillas terroristas, los cuales han sido contra agentes policiales, el servicio de Transmetro ha decidido suspender algunas paradas como medida preventiva.

Las autoridades municipales indicaron que se ha reducido temporalmente la flota de Transmetro, siendo las siguientes paradas la que estarán suspendidas temporalmente:

Línea 6: Parroquia y Academia.

Línea 7: La Merced, San Juan Sur y San Juan Norte.

Línea 12: Santa Cecilia

El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, solicita a las autoridades de seguridad pública continuar con los esfuerzos de combate y prevención, y reforzar el resguardo y la protección de la población, a fin de garantizar condiciones de seguridad.

Conferencia del Ministerio de Gobernación

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, participó en una conferencia de prensa, realizada durante la mañana de este domingo 18 de enero. En esta, aplaudió el esfuerzo de las fuerzas de seguridad para retomar el control de la prisión Renovación I, antes conocida como "El Infiernito".

Luego de someter a los pandilleros, el Barrio 18 respondió con ataques coordinados en contra de la Policía Nacional Civil (PNC). En este sentido, Villeda hace el recuento de que los atentados dejaron siete agentes asesinados y 10 resultaron heridas. Reporta la captura de 7 pandilleros y uno de estos fallecido.

Durante la conferencia, el ministro reconoció que la situación se salió de control, principalmente a que no han querido negociar con los pandilleros. "No nos vamos a arrodillar", dijo el ministro.

Además, señaló que el Ejército y la PNC realizarán operaciones en conjunto.

Suspensión de clases

Por medio de su cuenta en la red social "X", la ministra de Educación, Anabella Giracca anunció la suspensión de clases a nivel nacional, debido a los hechos de violencia ocurridos este domingo.

"En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana", indicó la jefa de la cartera de Educación.

Además, resaltó que lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes y que en breve ampliarán más información al respecto.

Suspenden pasos y pedales

La Municipalidad de Guatemala ha suspendido las actividades dominicales de:

Pasos y Pedales, que es instalada en la Avenida Reforma y alrededores.

La Feria Esquipulitas, en la 20 calle, entre 11 y 12 avenida, diagonal 17, colonia Mariscal

"Con el propósito de evitar riesgos y proteger la seguridad de las personas y sus familias", se lee en parte de un comunicado, publicado por redes sociales.

Además, solicitaron a las autoridades continuar con esfuerzos de combate, prevención y resguardo de la población.

Alerta de seguridad máxima

David Boteo, director de la PNC, compartió un comunicado de prensa en el cuál pidió apoyo a toda la población debido a la situación de inseguridad y ataques ocurridos durante la mañana de este domingo 18 de enero.

"Alerta máxima: se ordena extremar las medidas de seguridad personal y en las sedes policiales. La autoprotección es fundamental para cumplir nuestra misión. Unidad de Cuerpo: hoy más que nunca, debemos actuar como un solo bloque. La comunicación interna debe ser fluida y el apoyo entre compañeros debe ser absoluto", se lee en el comunicado de la PNC.

Ataques contra la PNC

El primer ataque se registró fuera de las instalaciones del Centro de Justicia de Villa Nueva, donde dos agentes perdieron la vida luego de que hombres desconocidos les dispararan.

Según los reportes, estos han sido los ataques:

En la Cumbre del Guayabo: dos agentes son trasladados de emergencia tras ser atacados por desconocidos.

En la 20 calle 26 avenida zona 10: dos agentes fallecieron luego de recibir impactos de bala

En Santa María, San Pedro Ayampuc: un agente policial quedo muerto en el lugar tras recibir múltiples disparos, además de dejar herido a otro hombre que estaba en el lugar.

También un agente fue atacado por múltiples impactos de arma de fuego en la Calzada Roosevelt 7 avenida, zona 7.

Otro ataque se registró en Villa Lobos, Aguilar Batres y Villa Nueva. En el interior ya se reportaron ataques en Retalhuleu, Jalapa, Sacatepéquez y Mazatenango.

Asimismo, según información preliminar, en Bárcenas, Villa Nueva se reportan varios ataques armados que aún no confirman el número de agentes víctimas de este hecho. Sin embargo, radiopatrullas se han movilizado al área.