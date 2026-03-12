Caso UNOPS: Juez levanta embargo salarial al ministro de Salud

-

El juez noveno levantó el embargo al salario del ministro de Salud y envió a juicio al exjefe de presupuesto del Ministerio de Salud, esto dentro del caso UNOPS.

El juez Guillermo Luna del Juzgado Noveno resolvió cesar la medida precautoria dictada en octubre pasado, consistente al embargo del 35% del salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya.

Según explicó el juez en la audiencia, los riesgos que se atribuyeron en ese momento ya quedaron desvanecidos.

En esa misma audiencia, resolvió enviar a juicio al exjefe de presupuesto del Ministerio de Salud, Luis Felipe Aldana Cermeño porque consideró que hay elementos suficientes para que enfrente debate oral y público por el delito de falsedad ideológica.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Aldana Cermeño, colocó información falsa en oficios emitidos.

Exjefe de presupuesto de Ministerio de Salud, enfrentará juicio por caso UNOPS. (Foto: cortesía)

Caso UNOPS

En octubre de 2025, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentó el caso UNOPS: Corrupción Presidencial.

Según la FECI, el Ministerio de Salud, firmó un convenio con UNOPS sin contar con el aval del Congreso de la República y comprometiendo el presupuesto general de la nación.

Además, dijo que el hermano del presidente, estuvo involucrado en la negociación y en audiencias reprodujo escuchas, aunque no presentó acusación formal en su contra.

Por este caso, también presentó solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud.

El convenio entre el Ministerio de Salud y UNOPS finalizó de mutuo acuerdo, antes de la presentación del caso penal.