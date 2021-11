¿Cómo ver el eclipse lunar de este 19 de noviembre en Guatemala?

Este 19 de noviembre sucederá el eclipse lunar parcial más largo en 580 años y será visible en Guatemala. ¿Cómo puedes verlo?

Este 19 de noviembre tendrá lugar el eclipse lunar parcial más largo del siglo, de seis horas de duración, y el más largo de los últimos 580 años.

Por ser un eclipse parcial, solo una pequeña fracción de la Luna en la esquina inferior izquierda permanecerá iluminada, es decir que la sombra de la Tierra cubrirá el 97 % de la Luna, bloqueando la mayor parte de la luz del sol y tiñendo la Luna de un rojo oscuro y oxidado.

Al final de este jueves 18 de noviembre e inicios del viernes 19 será visible en Europa Occidental, Asia Oriental, América del Norte y del Sur y Australia, con diferentes grados de visibilidad y disponibilidad de tiempo.

Movie of the "NEAR TOTAL ECLIPSE." LONGEST PARTIAL LUNAR ECLIPSE in 580 years occurs on morning of November 19th. 1st parts of the eclipse begin at 1:02AM EST. Max eclipse occurs at 4:02 AM when 97% of MOON in darkest part of Earth's shadow. pic.twitter.com/2HwPpqPbbd — Holcomb Observatory (@holcombobserv) November 13, 2021

El evento completo durará algo más de seis horas y la Luna pasará tres horas, 28 minutos y 24 segundos a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, lo que lo convierte en el eclipse lunar parcial más largo desde 1441.

El próximo eclipse lunar más largo no aparecerá hasta el 8 de febrero de 2669.

En Guatemala alcanzará su momento más espectacular a las 3:00 y para quienes deseen aprender más sobre éste fenómeno, dos plataformas ofrecen transmisión en vivo con explicaciones de astrofísicos: el portal Time and Date y también Virtual Telescope.