Fallece Tony, integrante de la agrupación "Los Chicos"

Tony Ocasio, integrante de la agrupación puertorriqueña "Los Chicos", falleció a los 58 años.
El cantante, recordado por su interpretación de la canción "Ave María", murió de un infarto.
La noticia se difundió a través de Iridia una de sus hermanas:
"En horas de la noche de ayer perdí a uno de mis hermanos mayores, Tony Ocasio. Le doy gracias a Dios que nos dio la oportunidad de conocernos y compartir...Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos".
Chayanne se despidió de su compañero de fórmula de niñez con un emotivo mensaje:
"Cuántos ensayos, cuantas anécdotas, cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre".
Ocasio vivía en Estados Unidos donde falleció rodeado de su familia.
Los chicos
Se trató de una banda juvenil puertorriqueña, una de las más famosa, junto a Menudo y Timbiriche. Junto a él se encontraban Rey Díaz, Migue Santa y Chayanne.
El grupo se desolvió en 1983 debido a problemas administrativos, previo a esto Chayanne se separó para hacer su carrera como solista.
