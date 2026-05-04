Aeronáutica Civil se pronuncia tras desplome de avioneta en Huehuetenango

Según testigos, la aeronave volaba a baja altura.
EN CONTEXTO: Surgen imágenes tras la caída de avioneta en Huehuetenango (video)
Un trágico accidente aéreo ocurrió la tarde del domingo 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
Una avioneta, matrícula TG JEB, marca Cessna 182H, tipo Skylane, realizaba un tour cuando desplomó en la aldea La Dicha Amelco.
Según información preliminar, el accidente dejó a 3 fallecidos, mientras una persona resultó gravemente herida.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) lamentó lo ocurrido y se pronunció a través de un comunicado.
"En estricto cumplimiento del artículo 116 de la Ley de Aviación Civil, esta Dirección General iniciará, de oficio, las acciones pertinentes. Se advierte que en caso se establezca que hubo incumplimiento de la normativa de seguridad operacional, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 119 del cuerpo legal referido. La DGAC establece de manera enfática que toda operación aérea debe realizarse con las autorizaciones correspondientes y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad operacional y aeroportuarias vigentes, siendo responsabilidad de los pilotos y operadores abstenerse de ejecutar vuelos que no cumplan con dichos requisitos", dice parte del comunicado.
Asimismo, la institución asegura que brindará toda la información necesaria conforme avance la investigación.