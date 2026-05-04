Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Confirman el desplome de una avioneta en Huehuetenango

  • Por Fredy Hernández
03 de mayo de 2026, 20:34
Las autoridades confirmaron el percance la tarde de este 3 de mayo. (Foto: Shutterstock)

Las autoridades confirmaron el percance la tarde de este 3 de mayo. (Foto: Shutterstock)

El percance habría dejado a una persona fallecida y varios heridos en una zona boscosa. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Quedó grabado! Conductor muere tras chocar en el Periférico (video)

Una avioneta se desplomó este domingo 3 de mayo en Huehuetenango

De acuerdo con la información preliminar de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se confirma la caída de la aeronave en el municipio de Barillas. 

En redes sociales han surgido algunos videos en los que se aprecia a personas pidiendo ayuda. 

La avioneta cayó en una zona boscosa que complica la llegada de los bomberos. (Foto: Maynor Mérida)
La avioneta cayó en una zona boscosa que complica la llegada de los bomberos. (Foto: Maynor Mérida)

"¿Y mi mamá?", se escucha decir a una persona, mientras la situación en el área es incierta. 

Debido a lo complejo del sector, se espera la llegada de bomberos para apoyar en la labor de rescate y confirmar el número de víctimas en el lugar.  

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar