Confirman el desplome de una avioneta en Huehuetenango

El percance habría dejado a una persona fallecida y varios heridos en una zona boscosa.
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Una avioneta se desplomó este domingo 3 de mayo en Huehuetenango.
De acuerdo con la información preliminar de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se confirma la caída de la aeronave en el municipio de Barillas.
En redes sociales han surgido algunos videos en los que se aprecia a personas pidiendo ayuda.
"¿Y mi mamá?", se escucha decir a una persona, mientras la situación en el área es incierta.
Debido a lo complejo del sector, se espera la llegada de bomberos para apoyar en la labor de rescate y confirmar el número de víctimas en el lugar.