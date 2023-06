"Hay cosas que no saben de mí", dice Laura Bozzo y muestra foto con moretones

-

La presentadora compartió una fotografía en donde muestra cómo quedó su rostro.

Otras noticias: Laura Bozzo comparte una sesión de fotos en un sugerente traje de baño

La presentadora y abogada peruana compartió en su cuenta de Twitter una fotografía junto a una explicación sobre su estado de ánimo.

"Estos días no grabé no por capricho" empieza su mensaje. Abajo, una fotografía donde se aprecian moretones en el rostro.

"Tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión, me caí", comenta. En el 2021 se publicó una orden de captura contra la presentadora, pero ella pagó una cantidad de dinero y se suspendió el proceso legal.

"Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida", compartió Bozzo, la "abogada de los pobres".

Esta fue la fotografía que compartió. (Foto: Twitter / @laurabozzo)

El posible motivo

El medio TV y Novelas compartió las declaraciones de Alex Kaffie. "Qué pase Laura, ¡pero a la salida! Me entero que en Imagen Televisión se ha tomado la siguiente decisión: el talk show de Laura Bozzo saldrá del aire el próximo viernes 30". Esto se dijo hace dos días.

Otro conductor que habló de eso fue Javier Ceriani en "Chisme No Like", que habló que la relación entre la conductora y los productores no es buena. "Laura en América se hacia con 20 productores y que Grupo Imagen sólo le había dado 4, que cuando ella se ausentó hicieron buen trabajo pero que era un desastre lo que dejaron, y que ella iba a traer a productores de Perú".