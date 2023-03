Así reaccionó Camilo García al proceso penal contra la Usac por su expulsión

La Usac no acató la resolución de un juzgado que ordena restituir al estudiante Camilo García y ordenó abrir proceso penal en contra de las autoridades implicadas.

El estudiante Camilo García, quien fue expulsado de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), reveló a Soy502 su preocupación por la situación que atraviesa dicha casa de estudios.

García, de 22 años, manifestó que se siente satisfecho por las resoluciones emitidas por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, luego de haber presentado un amparo y donde el fallo ordenó a los involucrados reintegrar al universitario a sus actividades estudiantiles y como representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

"Del otro lado de la moneda, me parece muy bueno que este juzgado haya manejado este caso de forma bastante eficiente. Digamos, se ha atrasado porque la universidad no ha querido acatar las órdenes, pero, es bastante bueno observar que existen aún juzgados que utilizan la ley de la forma adecuada y no manipulándola", explicó García a Soy502.

Por aparte, el estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias señaló que solamente queda esperar que su situación en la Usac se logre resolver de forma positiva.

"Ahora con lo que queda es que la universidad nos lleva a que nuevamente se tenga que ampliar el tiempo, y así se pueda resolver esta situación. Pero, está esa esperanza de que realmente los juzgados resuelvan de la forma correcta", enfatizó Camilo.

Juzgado ordena iniciar proceso penal

La tarde del lunes 13 de marzo, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil ordenó abrir un proceso de investigación contra las personas responsables sobre la expulsión de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Camilo García, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Camilo García confirmó a Soy502 que recibió la notificación sobre la resolución que "ordena certificar lo conducente" en contra de Luis Cordón, secretario General de la Usac, y de los involucrados.

(Foto: Usac)

La resolución anterior ocurre luego de que las autoridades universitarias no acataran la resolución del amparo provisional que el estudiante de 22 años presentó el 3 de febrero de 2023 y que el 16 del mismo mes, el juzgado diera un plazo de 24 horas a la Usac para reintegrar a García a sus labores, es decir, como estudiante de la carrera de Química y como representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

(Foto: Cortesía/Camilo García)

El caso de Camilo García



El viernes 27 de enero, el CSU votó para expulsar a Camilo García, quien manifestó y calificó de cobardes las acciones que planeaban las autoridades universitarias en contra de un grupo de estudiantes que se encuentra en resistencia en instalaciones de la Usac.

El 3 de febrero se presentó el amparo para frenar la expulsión. De acuerdo con el estudiante, el amparo tramitado en el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Ramo Civil y fue admitido. Este busca dejar sin efecto la medida del CSU y reinstalar a García en el octavo semestre de la carrera de Química.

Por aparte, el estudiante de química, explicó que dicha acción legal es contra Luis Cordón, secretario general de la Usac.

Soy502 intentó comunicarse con autoridades de la Usac para que dieran su postura en este caso. Como en situaciones anteriores, han preferido no atender al llamado y responder a las múltiples solicitudes de entrevista.