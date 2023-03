¡Está de vuelta! Así regresó AuronPlay a las redes sociales tras controversia (video)

Tras anunciar su retiro temporal de las redes sociales, AuronPlay reapareció sorpresivamente en una transmisión en vivo de Twitch.

Tras haber sido tendencia durante varios días por fuertes acusaciones en su contra por una serie de antiguos tuits con mensajes de odio, AuronPlay decidió retirarse de las redes sociales a través de un video de despedida en su canal de YouTube.

El audiovisual fue publicado por el youtuber hace dos semanas, el cual sorprendió a sus seguidores quienes le pidieron que no se alejara e hiciera caso omiso a los comentarios atacándolo.

Sin embargo, Auron no atendió a la petición y se alejó tajantemente de hacer transmisiones y cualquier otro tipo de contenido en sus perfiles.

Pero para sorpresa de todos, en las últimas horas volvió a aparecer en un directo de Twitch como parte de un evento de videojuegos llamado "Squid Craft Games", una competición entre streamers de distintas partes del mundo.

"Hola a todo el mundo, buenas tardes. Veintipico días sin vernos las caras, madre de Dios. Bienvenidos amigos, estoy un poco desentrenado, he perdido un poquito el toque. Pero, wow, thank you por esta bienvenida, agradecido en el alma", inició su transmisión.

No obstante, el español aclaró que tras jugar en la competencia donde había sido tomado en cuenta tiempo atrás, volverá a ausentarse. No del todo, pero definitivamente no a su ritmo de antes.

Según explicó, la razón es porque aún está en obras de su lugar de streaming, por lo que no puede transmitir a gusto y quiere seguir con las remodelaciones. Por lo pronto, él junto a su novia Biyín serán parte del evento de Twitch que ha emocionado a los más fanáticos.