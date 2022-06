Así responde el Ministro de Ambiente por desechos que llegan al río Motagua

El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Mario Rojas ha enviado un mensaje a travez de la red social de la cartera que dirige debido a desechos que desbordan bardas hacia el río Motagua.

El MARN en su red social, publicó un mensaje este sábado donde se asegura que se están haciendo esfuerzos para reducir la contaminación que llega al río Motagua. "Durante la administración del ministro Mario Rojas, los esfuerzos del MARN han sido permanentes para reducir la contaminación que llega al río Motagua", asegura en Twitter.

Esto debido a que hace tres días The Ocean Cleanup mostró imágenes donde se ve cómo los desechos se desbordan de las bardas colocadas en el río Las Vacas, el cual arrastra la mayor cantidad de basura al Motagua.

Múltiples iniciativas del MARN permiten avanzar en el saneamiento del río Motagua



Durante la administración del ministro @MarioRojas11, los esfuerzos del #MARN han sido permanentes para reducir la contaminación que llega al río Motagua. pic.twitter.com/Mj7eGeTuAJ — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marngt) June 4, 2022

Las imágenes compartidas por el proyecto The Ocean Cleanup evidencian que los esfuerzos no han sido suficientes. El proyecto ecológico colocó bardas para intentar detener la contaminación, en su mayoría compuesta por desechos plásticos de un solo uso que sobrepasó la capacidad de la barrera.

La basura que se logra escapar de las bardas se van en dirección al río Motagua que desemboca en el mar Caribe. Esto ha provocado tensiones con el hermano país de Honduras y a principios de este año 2022, la Ministra de Ambiente hondureña donde señalaba que las acciones de Guatemala eran insuficientes ya que la contaminación llega a Honduras.

The Ocean Cleanup refiere que cerca de 20 mil toneladas de plástico fluyen a través de la cuenca del río Motagua cada año. El reconocido fotógrafo guatemalteco y ambientalista ha denunciado en varias ocasiones la situación en la que se encuentra el río Motagua a causa de la contaminación.