Así voló y aterrizó el piloto que amenazó con estrellarse en un supermercado

El piloto que amenazó con estrellar el avión en un supermercado en Tupelo, Mississippi, fue acusado de hurto mayor y amenazas terroristas.

Cory Patterson robó un avión y amenazó con estrellarlo en un supermercado en Tupelo, Mississippi. Tras varias horas de vuelo, el hombre finalmente desistió de la idea. Aterrizó y fue capturado.

"Los negociadores del Departamento de Policía se pusieron en contacto con el piloto y pudieron convencerlo de que no llevara a cabo este hecho y aterrizara el avión en el aeropuerto”, dijo el jefe John Quaka. Sin embargo, su plan falló porque Patterson carecía de experiencia para llevar el avión a tierra.

Luego de más de 3 horas de vuelo errático, eventualmente aterrizó en un campo de cultivo cerca del área de Ripley, Mississippi. El hombre resultó ileso.

Quaka dijo que aún se desconoce qué motivó a Patterson a robar el avión y trabajan para averiguarlo. El hombre había recibido instrucción de vuelo, pero al parecer no era un piloto de vuelo con licencia.

Algunos internautas buscaron la travesía Cory en sitios como flightradar24, que proporcionan en tiempo real el tráfico aéreo y sacaron las imágenes.

MIRA LAS FOTOS:

