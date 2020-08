Un vecino de un suburbio ubicado en París, denunció que fue víctima de violencia por haberle pedido a uno de los clientes de su lavandería que se colocara la mascarilla.

Augustin, como se identificó la víctima, narró que fue atacado por cuatro personas con bates de béisbol.

"Yo tenía una mascarilla. Le pedí a esta persona que se la colocara. Primero actuó como si no me escuchara. Insistí. Entonces llamó a su hermano, primo o conocido, que estaba afuera. Me amenazaron y me insultaron", contó Augustin, a la emisora de televisión BFM.

Minutos después, entraron dos personas con bates. "Me dieron golpes en la espalda, en la sien y en el cráneo", detalló.

El joven presentó una denuncia ante la Policía, pero hasta el momento los agresores no han sido identificados.

Muchos casos

Historias como esta se han repetido en varias partes de Francia, donde el uso de la mascarilla en sitios públicos es obligatorio.

Una de las más trágicas es la de un conductor de autobús que fue asesinado a golpes cuando pidió a los pasajeros que se colocaran la mascarilla, dentro de su vehículo. En esa ocasión, cuatro personas fueron acusadas de homicidio.

*Con información de El Heraldo