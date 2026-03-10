Ataque armado deja a una persona fallecida en zona 1

Tras varias detonaciones de arma de fuego, vecinos de la zona 1 realizaron llamados de auxilio a los bomberos tras percatarse de un hombre con múltiples heridas de bala.

Los Bomberos Municipales se presentaron a la 8 avenida "A" y 2da calle de la zona 1 capitalina donde se encontraron con un hombre tendido en la banqueta junto a un equipo de Car Wash.

Tras realizar las revisiones correspondientes se determinó que la víctima había fallecido.

El joven fue herido con arma de fuego más de 15 veces. (Foto: CMB)

Minutos después se presentó la Policía Nacional Civil para acordonar la escena. El hecho ocurrió en cercanías del Cuartel Militar Matamoros.

Según las autoridades, el joven fue identificado como Wilson Guillermo Peinado Ajado, de 21 años de edad, en el lugar se contabilizaron más de 15 indicios balísticos.

De acuerdo a una de las hipótesis se trata de un ataque directo.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales pero el joven ya había perdido la vida. (Foto: Redes Sociales)