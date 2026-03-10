Localizan los cuerpos de dos hombres a la orilla de la carretera en Palencia

Este martes 10 de marzo personas que transitaban por el kilómetro 37 Ruta hacia el Sector el Paraíso, Palencia alertaron a los cuerpos de bomberos debido al hallazgo de dos personas que se encontraban inconscientes y tendidos a la orilla de la cinta asfáltica.

Según la información compartida por Edwin Xeper, Vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, al llegar al lugar constataron que se trataba de dos hombres quienes no contaban con signos vitales y presentaban múltiples señales de violencia.

Los cuerpos se encontraban a la orilla de la carretera. (Foto: ASONBOMD)

Tras el hecho, los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil para acordonar el área en espera del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que aproximadamente a un kilómetro del lugar donde se encontraban las víctimas, localizaron una motocicleta abandonada en una hondonada, aunque las autoridades deberán confirmar si está relacionada al hallazgo.

La motocicleta fue localizada aproximadamente a un kilómetro de donde se encontraron los cuerpos. (Foto: Redes Sociales)