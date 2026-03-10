Aguas verdes y cultura fronteriza: Así es el Lago Internacional en Huehuetenango

-

¿Sabías que existe un lago que pertenece a dos países? Descubre el Lago Internacional en la aldea El Quetzal, un destino imperdible en el norte de Guatemala.

El Lago Internacional es considerado uno de los destinos turísticos más visitados durante todo el año, especialmente en temporadas altas como Semana Santa y las fiestas de fin de año. Situado en la aldea El Quetzal, a aproximadamente dos horas del centro del municipio de Nentón, este atractivo natural destaca no solo por la belleza de sus paisajes, sino también por su singular ubicación en la línea divisoria entre Guatemala y México.

El lago recibe el nombre de "Internacional" porque una parte de su territorio pertenece a Guatemala y la otra al vecino país, colindando directamente con el lago Tziscao, en el estado de Chiapas. Esta característica fronteriza lo convierte en un punto de interés especial para visitantes que desean conocer dos países en un mismo espacio geográfico, lo que incrementa su atractivo turístico.

Sus aguas verdes destacan entre la vegetación montañosa. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

El intenso color verde de sus aguas, rodeadas de montañas y vegetación, crea un escenario natural que invita al descanso y la recreación. En el lugar se pueden realizar paseos en lancha y canoa, actividades que permiten apreciar de cerca la tranquilidad del entorno. Asimismo, los visitantes pueden disfrutar de un baño en las orillas del lago o practicar la pesca artesanal de especies como mojarra, criollo y juilín.

El lago se ubica en la frontera entre Guatemala y México. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Uno de los puntos más fotografiados es el asta de la bandera de Guatemala, ubicada a pocos metros del lago, donde turistas nacionales y extranjeros capturan recuerdos de su visita. Según comerciantes locales, este escenario también ha sido utilizado por productores mexicanos para la filmación de videoclips, escenas de novelas y cortometrajes, lo que ha contribuido a proyectar la belleza del lugar a nivel internacional.

https://www.facebook.com/watch/?v=1222849379283106

"Es muy bonito venir a pasear al Lago Internacional, siempre hay visitantes y eso ayuda a la economía local", expresó Ronald Gómez, comerciante ambulante del sector. Añadió que en la aldea es común el uso del peso mexicano como moneda de intercambio, por lo que recomienda realizar el cambio de quetzales con anticipación para obtener un mejor rendimiento.

Colinda con el lago Tziscao en el estado de Chiapas. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Más allá de su riqueza natural, uno de los aspectos que más valoran los turistas es la hospitalidad de los habitantes de la comunidad, quienes brindan atención amable y servicios básicos para garantizar una experiencia agradable. La combinación de naturaleza, cultura fronteriza y calidez humana convierte al Lago Internacional en un destino que invita a regresar y a seguir descubriendo la diversidad turística del norte de Huehuetenango.