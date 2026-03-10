De la cofradía a las calles: La evolución del Nima Wa’in en Chimaltenango

-

¿Qué es el Nima Wa'in? Exploramos la festividad de Patzún que entrelaza la devoción, el aroma a pan recién horneado y la identidad del pueblo patzunero.

TE PUEDE INTERESAR: Así era Comalapa antes del terremoto de 1976

La Cuaresma, tiempo litúrgico de 40 días de preparación para la resurrección de Jesús, se vive en Guatemala con profunda devoción a través de la oración, el ayuno y la conversión.

En distintas regiones del país se desarrollan tradiciones que evocan pasajes bíblicos y rememoran el paso de Jesucristo por la tierra.

Tales tradiciones se unen, en ocasiones, con los alimentos consumidos a diario en decenas de hogares, como es el caso de los panes.

El significado de esta práctica es conmemorar la multiplicación de los panes narrada en los Evangelios, cuando Jesús alimentó a más de 5 mil personas con cinco panes y dos peces. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

De ahí que en Patzún, municipio de Chimaltenango, una de las expresiones más representativas de la temporada es la festividad conocida como Nima Wa'in (Gran Cena).

Esta celebración ancestral de la "Tierra de girasoles" se lleva a cabo cada Lunes Santo y, con el paso de los años, como se verá más adelante, llegó a abarcar los viernes de Cuaresma.

La actividad consiste en la representación de la Última Cena de Jesús con sus discípulos y es organizada por la Cofradía.

Los panes lo disfrutan niños y grandes. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Como parte central de la ceremonia, se elabora el pan xeca, que se acompaña con dulce de panela. Cada porción incluye dos panes y una medida de panela, la cual se vende a un costo de Q4.

Memorias

Don León Raquec, de 83 años, reconocido músico tradicional que ejecuta el tun y la chirimía, explica que el significado de esta práctica es conmemorar la multiplicación de los panes narrada en los Evangelios.

El pasaje, según lo relatado en San Marcos 6:41-43, menciona cuando Jesús alimentó a más de 5 mil personas con cinco panes y dos peces en los alrededores del lago de Galilea.

El dulce de panela es la compañía perfecta para los panes. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Raquec recuerda que desde niño acompañaba a sus padres a esta actividad, pues su madre era texel (colaboradora dentro de la cofradía).

"Antes se celebraba únicamente el Lunes Santo en la cofradía", comenta, al señalar que con el paso del tiempo la tradición se amplió como señal de la aceptación y el arraigo que cobró entre la población.

La versión fue compartida por Diana Tum, integrante del coro parroquial Ave María, quien relata que también asistía junto con sus abuelos a la cofradía, admirada ante el olor a pan recién horneado y la solemnidad que acompañaba a su distribución entre los asistentes.

Don León Raquec, de 83 años, reconocido músico tradicional que ejecuta el tun y la chirimía. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Actualmente, explica, el Nima Wa'in se desarrolla todos los viernes de Cuaresma en distintas comunidades, con el objetivo de recaudar fondos para sufragar los gastos de su velación y procesión de viacrucis.

El Nima Wa'in constituye así una manifestación que entrelaza la fe cristiana católica con la cosmovisión maya kaqchikel, reafirmando la identidad cultural y espiritual del pueblo patzunero en el marco del período anterior a la Semana Santa.