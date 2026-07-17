Atrasos en autopista a Puerto Quetzal causan pérdidas al comercio y transporte

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La rehabilitación de la autopista Escuintla–Puerto Quetzal estaba prevista para este mes, pero se habilitará hasta noviembre próximo, mientras tanto, empresarios y transportistas lamentan pérdidas por el estado de la carretera.

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Tardanza en el paso por el tramo carretero, pérdidas económicas debido al estado de las carreteras y evidente molestia de transportistas, empresarios y población que circula por el lugar, forman parte de la situación que se vive debido a las labores de construcción de la autopista que conecta la ciudad de Escuintla con el Puerto Quetzal.

El tramo abarca 41.2 kilómetros entre el km 60.9 y el km 102.1. Se trata de la carretera CA-9 Sur A, cuya primera fase empezaría a funcionar este julio, sin embargo, será habilitada a finales de noviembre de 2026 y con ello comenzará el cobro de peaje en la principal vía de conexión del Pacífico guatemalteco.

En el lugar se realizan trabajos de rehabilitación. Esto incluye ampliaciones a cuatro carriles, nueva señalización y la construcción de distribuidores a desnivel.

Datos proporcionado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) señalan que solo en 2025, por el tramo circularon exportaciones valoradas en US$ 2,214 millones (Q16,889.53 millones), mientras que las importaciones se tradujeron en US$ 12,913 (US$ 12,913 millones).

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, explicó que todo proyecto de infraestructura nueva que se realice el país es importante y necesaria.

"Este proyecto indicó que al entrar a funcionar esta autopista va a permitir ahorros cercanos al 47 % en mantenimiento y depreciación vehicular, casi un 11 % en tiempos de viaje y una reducción superior al 55 % en los costos asociados a la siniestralidad", afirmó.

Sin embargo, precisó que mientras esta carretera no entre en operación, las empresas siguen enfrentando trayectos más largos en tiempo y distancia, mayores costos de transporte, menor eficiencia y una planificación logística más compleja.

La situación causa preocupación, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro) ya había alertado el año pasado que por dicha carretera circula más del 60 % del comercio. Consultada de nuevo al respecto por Soy502 añadió: "el impacto sigue siendo para las empresas que operan en la Costa Sur principalmente y las comunidades del área, pero es una ruta que afecta a todo el país".

Agregó que lo anterior se debe a que la situación afecta el abastecimiento de productos al departamento de Guatemala, y el despacho de materias primas e insumos a las industrias y pequeños productores del interior.

"Desde 2025 veníamos advirtiendo que no se iban a cumplir con los plazos a pesar de lo que ofrecían todos los involucrados".

En el sector del transporte la situación es similar. Por ejemplo, Juan Alberto Gómez, piloto de microbús, criticó la organización de los trabajos y afirmó que recorridos que antes tomaban 25 minutos ahora pueden superar una hora.

Lo que se prevé en noviembre

Sandro Testelli, director de país del Consorcio Autopistas de Guatemala, S. A. (Convía), informó que esta primera entrega, denominada fase 1A, incluirá las dos vías de circulación, en dirección norte-sur y sur-norte, así como las garitas de peaje.

El ejecutivo explicó que esta etapa representaría entre el 50 % y el 60 % del alcance total del contrato y añadió que el proyecto fue planteado en 2018, pero llegó a ejecución en 2024, después de varias reconfiguraciones y esa diferencia obligó a actualizar estudios, diseños e ingenierías, debido a que las condiciones técnicas y logísticas habían cambiado.

Convía prevé habilitar en noviembre la primera fase de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, cuando también comenzará el cobro de peaje. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Entre las causas que impidieron cumplir con el cronograma inicial mencionó la reingeniería, los ajustes encontrados durante la construcción y las "interferencias" dentro del derecho de vía, por ejemplo, "cerca de 400 postes que deben ser trasladados, la disponibilidad de áreas y la coordinación con los ministerios de Comunicaciones y Energía y Minas, así como con la Empresa Portuaria Quetzal".

El representante de Convía afirmó que las obras continuarán durante los próximos cuatro o cinco años, conforme se liberen áreas y se resuelvan las interferencias y señaló que el contrato fue concebido para desarrollarse por fases y que la autopista debe articularse con la ampliación y las operaciones de Puerto Quetzal.

Asimismo, resaltó que el monto estimado de inversión se mantiene en alrededor de US$ 200 millones (Q 1,532 millones), financiados con capital privado.

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De acuerdo con el director, los cambios en los plazos no han alterado el presupuesto global, aunque parte de la inversión prevista para el corto plazo será ejecutada en un periodo más prolongado.

Testelli aseveró que ya se concluyeron más de 400 obras hidráulicas, entre ellas una estructura de concreto de más de 600 metros, diseñadas para proteger la carretera del agua y garantizar su funcionamiento en el largo plazo.

Uno de los problemas durante la construcción es el ingreso de motoristas y buses a tramos todavía no habilitados.

El ejecutivo indicó que, pese a la señalización y los desvíos, algunos usuarios circulan por pasos cerrados o áreas con trabajos hidráulicos, lo que ha provocado riesgos y accidentes.

Sostuvo que únicamente los sectores señalizados y abiertos oficialmente cuentan con las condiciones para la circulación y destacó que la empresa no tiene facultades para multar a quienes ignoran los avisos preventivos.

Convía advirtió que motoristas y otros conductores han ingresado a tramos todavía cerrados, pese a la señalización preventiva instalada en la ruta. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Esperan mejoras logísticas

Kevyn Valencia, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), afirmó que el proyecto fue estructurado para atender uno de los principales corredores logísticos del país y facilitar el movimiento de importaciones, exportaciones, turismo y transporte de carga.

La entidad espera que la autopista genere mayor movilidad, polos de desarrollo y oportunidades económicas en el corredor.

Valencia destacó que se trata del primer proyecto bajo el modelo de alianzas público-privadas y que el contrato tendrá una vigencia de 25 años.

Sobre los estándares de calidad, explicó que la obra debe cumplir más de 100 indicadores de servicio, seguridad vial, atención de emergencias y mantenimiento.

Algunos ya están activos durante la construcción, como ambulancias, grúas, corte de maleza y atención de incidentes.

Por esta razón, la ANI prevé una circulación más ágil y constante, especialmente para el transporte pesado.

El director preciso que el proyecto contempla distribuidores y la eliminación de cruces a nivel, lo que debería reducir interrupciones y mejorar la conexión con otras obras previstas en la CA-9 Sur.

Valencia añadió que la ANI supervisa la construcción mediante un inspector, bitácoras, reportes tecnológicos y comunicación constante con Convía.

Apuntó que el Ministerio de Comunicaciones también puede efectuar inspecciones por medio de sus unidades técnicas.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que "el proyecto puede impulsar sectores como agroindustria, logística, industria, turismo e inmobiliario en el corredor Escuintla-Puerto Quetzal".

La ANI asegura que supervisa la construcción mediante inspectores, bitácoras y herramientas tecnológicas para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"La mejora vial ayudaría a atraer inversión y a generar empleo en municipios del área. Es uno de los proyectos más importantes en materia de infraestructura vial", añadió Zapata.

Opiniones divididas

Las personas que viven y trabajan en el sector deberán esperar cuatro meses más para la entrega del proyecto lo cual ha provocado opiniones divididas.

Azucena Muñoz, comerciante, espera que la carretera reduzca accidentes y congestionamientos, además de contribuir al turismo.

Antoni de Paz, transportista pesado, considera que el proyecto puede mejorar los tiempos de desplazamiento, aunque cuestiona los riesgos actuales por maquinaria, baches y exceso de velocidad.

En contraste, Mario Ortiz, de la Gremial de Transporte de Combustible, considera que la autopista Escuintla-Puerto Quetzal no beneficiará en nada, porque la cuota del peaje que cobrarán es alta por un recorrido de 53 kilómetros.

"Piensan cobrar Q15 por eje y si un camión tiene tres ejes tendrá que pagar Q45 de ida y Q45 de regreso, lo que hace un total de Q90. Cuando empiecen a cobrar nadie usará esa autopista, todos van a buscar transitar por la carretera vieja del Puerto San José", expresó Ortiz.

Transportistas y vecinos esperan que la autopista reduzca los tiempos de viaje, aunque algunos cuestionan el cobro de peaje y las complicaciones actuales del tránsito. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El transportista considera que "se va a generar alta carga vehicular en ese tramo y la autopista no servirá de alivio de nada, sino que, al contrario, va a afectar la circulación por el área de la carretera vieja".

Gerson Alvarado, transportista de pasajeros, rechazó el cobro de peaje y advirtió que podría obligar a algunos usuarios a circular por la carretera antigua.

Marvin Estrada, encargado de logística de transporte pesado, aseguró que el trayecto entre Escuintla y Puerto Quetzal puede tardar actualmente entre dos y dos horas y media, frente a los 45 o 50 minutos de antes, lo que genera pérdidas económicas y hace que algunos camiones pierdan sus turnos.