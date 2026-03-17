Ataque armado deja sin vida al piloto de un transporte del Ministerio de Salud

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El vehículo quedó empotrado en un árbol luego que un hombre armado atacara al piloto del transporte.

Un hecho armado se reportó en la mañana de este martes 17 de marzo en aldea El Rosario, Atescatempa, Jutiapa, donde un hombre quedó sin vida segundos después de haber sido herido gravemente.

La víctima fue identificada como Luis Geovany Ríos Peñate, de 34 años, quien se se desplazaba en un vehículo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y tras los impactos de bala quedó empotrado en el tronco de un árbol.

El ataque ocurrió cuando Ríos Peñate, conocido por seres queridos como "Guicho", se dirigía al centro del municipio para recoger trabajadores del Área de Salud local.

Piloto de una ambulancia fue emboscado y murió al instante. (Foto: Élfrego Escobar/Colaborador)

Según el informe de la Policía Nacional Civil, el hecho fue ejecutado por un hombre que se trasladaba a pie y tras lograr su cometido salió corriendo; sin embargo, curiosos comentaron que el asesino huyó en moto, versiones que ya están en investigación.

La emergencia fue atendida por Bomberos Municipales Departamentales de Atescatempa, quienes confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales al momento de evaluarlo. El cuerpo quedó en el asiento del piloto del automotor, el cual estuvo a punto de volcar en una hondonada.

Tras el hecho se coordinó con las autoridades competentes de realizar las diligencias de ley.

El ataque fue directo y los impactos quedaron evidenciados en la ventana del piloto. (Foto: ASONBOMD)

Hipótesis

A reconocer el cadáver, parientes dijeron desconocer el motivo del crimen. No obstante, autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con extorsión, puesto que Ríos Peñate tenía venta de ropa americana.

El MSPAS informó a Nuestro Diario que "por el momento el caso está en manos de las autoridades, quienes realizarán las investigaciones correspondientes", mientras que el Ministerio Público no ha brindado pormenores.