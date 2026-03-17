Capturan a dos hombres acusados de varios delitos entre ellos, tráfico y asesinato

Durante su captura les incautaron piedras de crack y una bolsa plástica con marihuana.
OTRAS NOTICIAS: Los acusan de secuestro y son capturados por vecinos tras liberar a víctima
El Ministerio Público coordinó la aprehensión de dos hombres acusados de delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y uno de ellos, de asesinato.
Se trata de Ronald R. y Mynor C., quienes fueron capturados por la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz en coordinación con la PNC cuando se transportaban en motocicleta y llevaban consigo 99 piedras de crac y una bolsa plástica con marihuana.
También se les decomisaron dos teléfonos celulares que servirán para las investigaciones correspondientes. Durante la diligencia se verificó que Mynor C. también tenía orden de captura por el delito de asesinato.
Los sindicados fueron puestos a disposición de la justicia para que se esclarezca su situación penal.