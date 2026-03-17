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Capturan a dos hombres acusados de varios delitos entre ellos, tráfico y asesinato

  • Por Reychel Méndez
17 de marzo de 2026, 09:47
Uno de los hombres tenía girada una orden de aprehensión por asesinato. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Uno de los hombres tenía girada una orden de aprehensión por asesinato. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Durante su captura les incautaron piedras de crack y una bolsa plástica con marihuana.

OTRAS NOTICIAS: Los acusan de secuestro y son capturados por vecinos tras liberar a víctima

El Ministerio Público coordinó la aprehensión de dos hombres acusados de delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y uno de ellos, de asesinato.

Los hombres fueron capturados durante un operativo en Alta Verapaz. (Foto: Ministerio Público)
Los hombres fueron capturados durante un operativo en Alta Verapaz. (Foto: Ministerio Público)

Se trata de Ronald R. y Mynor C., quienes fueron capturados por la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz en coordinación con la PNC cuando se transportaban en motocicleta y llevaban consigo 99 piedras de crac y una bolsa plástica con marihuana.

También se les decomisaron dos teléfonos celulares que servirán para las investigaciones correspondientes. Durante la diligencia se verificó que Mynor C. también tenía orden de captura por el delito de asesinato.

Los sindicados fueron puestos a disposición de la justicia para que se esclarezca su situación penal.

Los hallazgos fueron incautados y formarán parte de la evidencia de este caso. (Foto: Ministerio Público)
Los hallazgos fueron incautados y formarán parte de la evidencia de este caso. (Foto: Ministerio Público)

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