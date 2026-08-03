Muere hombre tras ataque armado en colonia Atlántida zona 18

Un ataque armado ocurrió en la ruta que conduce hacia el Atlántico, a inmediaciones de la zona 18 y colonia Atlántida.
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Un hecho de violencia ocurrió frente a la salida de una estación de servicio ubicada en la colonia Atlántida, zona 18, en la ruta al Atlántico.
Según información publicada por Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, se tiene conocimiento de que la persona herida durante el ataque falleció en el hospital.
La fuente de dicha información fue la Policía Nacional Civil (PNC) aclaró Montejo.
En las redes sociales de los bomberos municipales, se observa el traslado de la persona con heridas de arma de fuego.
Según los socorristas, la víctima presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo y la identidad no pudo ser establecida.