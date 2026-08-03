Muere hombre tras ataque armado en colonia Atlántida zona 18

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Un ataque armado ocurrió en la ruta que conduce hacia el Atlántico, a inmediaciones de la zona 18 y colonia Atlántida.

Un hecho de violencia ocurrió frente a la salida de una estación de servicio ubicada en la colonia Atlántida, zona 18, en la ruta al Atlántico.

Según información publicada por Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, se tiene conocimiento de que la persona herida durante el ataque falleció en el hospital.

La fuente de dicha información fue la Policía Nacional Civil (PNC) aclaró Montejo.

Ataque armado.



Ruta El Atlántico, frente a gasolinera de salida en colonia Atlántida zona 18.



De acuerdo a información el Ministerio Público fue notificado, posiblemente la persona herida murió en el hospital, indicó la Policia Nacional Civil. pic.twitter.com/YMyfcHLy3f — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 3, 2026

En las redes sociales de los bomberos municipales, se observa el traslado de la persona con heridas de arma de fuego.

Llamados ingresados a la línea de emergencia 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales alertaron sobre un ataque armado registrado en la colonia Atlántida, zona 18. Técnicos en Urgencias Médicas atendieron la emergencia. pic.twitter.com/PXpxk0zwuP — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 3, 2026

Según los socorristas, la víctima presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo y la identidad no pudo ser establecida.