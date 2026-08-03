Recuperan el cuerpo de una persona que cayó a una represa en Quetzaltenango

Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios brindaron apoyo para localizar el cuerpo.
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Llamados de emergencia alertaron a Bomberos Voluntarios de la 119 compañía, luego de recibir el reporte de un hombre desaparecido tras caer en una represa de agua en Quetzaltenango.
Los socorristas atendieron el llamado y se dirigieron a Granjas El Rosario, en Costa Cuca, del departamento ya mencionado.
Debido a la complejidad de esta emergencia, se solicitó el apoyo de elementos de Hombres Rana, quienes realizaron dos sumersiones para poder localizar a la persona desaparecida.
Cuando dieron con el paradero de la persona, la llevaron a la superficie e indicaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 46 años de edad.
Tras el rescate se acordonó el área y se coordinó con las autoridades competentes de realizar las diligencias de ley.