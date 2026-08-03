Segunda fecha de los equipos guatemaltecos en la Centroamericana

Sin mucho tiempo para lamentarse, tras no haber podido ganar en la primera fecha, Antigua y Municipal se vuelven a citar en la Copa Centroamericana esta semana para intentar sanar heridas.
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Los aguacateros recibirán al Real Estelí, de Nicaragua, este martes, en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, en busca de ganar para olvidar la derrota ante Alianza (El Salvador) 2-1.
Mientras, los rojos viajarán a Belice para enfrentar al Verdes, el próximo jueves, después del agridulce empate ante Cartaginés, de Costa Rica, en El Trébol.
Ambos equipos precisan la victoria para mantener las expectativas de clasificación a la fase final. Xelajú y Mixco descansarán en la fecha 2 y volverán para la jornada 3.
Así llegan
Antigua logró reprograma su partido de la segunda jornada en el torneo local ante Cobán Imperial, así que el técnico argentino Mauricio Tapia tuvo tiempo para preparar el duelo contra los pinoleros.
Los decidieron jugar ante Marquense, en San Marcos, pero tendrán la semana para alistar su juego. Viajarán el miércoles a territorio beliceño.
El calendario
JORNADA 2
MAÑANA
Antigua vs. Real Estelí (NIC)
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Pensativo
TV: Disney+
JUEVES
Verdes (BEL) vs. Municipal
Hora: 7:00 p. m.
Estadio: FFB Stadium
TV: Disney+
*Descansan Mixco y Xelajú
JORNADA 3
MARTES, 11 DE AGOSTO
Plaza Amador (PAN) vs. Xelajú
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Rommel Fernández
TV: Por confirmar
MARTES, 11 DE AGOSTO
Saprissa (CRC) - Mixco
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Ricardo Saprissa
TV: Por confirmar
JUEVES, 13 DE AGOSTO
Antigua vs. Marathón (HON)
Hora: 8:00 p. m.
Estadio: Pensativo
TV: por confirmar
*Descansa Municipal