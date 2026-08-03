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Segunda fecha de los equipos guatemaltecos en la Centroamericana

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
02 de agosto de 2026, 18:55
Los rojos no pasaron del empate 1-1 con Cartaginés, de Costa Rica, en la primera jornada.&nbsp;

Los rojos no pasaron del empate 1-1 con Cartaginés, de Costa Rica, en la primera jornada. 

Sin mucho tiempo para lamentarse, tras no haber podido ganar en la primera fecha, Antigua y Municipal se vuelven a citar en la Copa Centroamericana esta semana para intentar sanar heridas.

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Los aguacateros recibirán al Real Estelí, de Nicaragua, este martes, en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, en busca de ganar para olvidar la derrota ante Alianza (El Salvador) 2-1.

Mientras, los rojos viajarán a Belice para enfrentar al Verdes, el próximo jueves, después del agridulce empate ante Cartaginés, de Costa Rica, en El Trébol.

 

 

Ambos equipos precisan la victoria para mantener las expectativas de clasificación a la fase final. Xelajú y Mixco descansarán en la fecha 2 y volverán para la jornada 3.

Así llegan

Antigua logró reprograma su partido de la segunda jornada en el torneo local ante Cobán Imperial, así que el técnico argentino Mauricio Tapia tuvo tiempo para preparar el duelo contra los pinoleros.

Los decidieron jugar ante Marquense, en San Marcos, pero tendrán la semana para alistar su juego. Viajarán el miércoles a territorio beliceño.

El calendario

JORNADA 2

MAÑANA

Antigua vs. Real Estelí (NIC)

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pensativo

TV: Disney+

JUEVES

Verdes (BEL) vs. Municipal

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: FFB Stadium

TV: Disney+

*Descansan Mixco y Xelajú

JORNADA 3

MARTES, 11 DE AGOSTO

Plaza Amador (PAN) vs. Xelajú

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Rommel Fernández

TV: Por confirmar

MARTES, 11 DE AGOSTO

Saprissa (CRC) - Mixco

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Ricardo Saprissa

TV: Por confirmar

JUEVES, 13 DE AGOSTO

Antigua vs. Marathón (HON)

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Pensativo

TV: por confirmar

*Descansa Municipal

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