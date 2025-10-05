Cierran paso en el kilómetro 23 ruta al Pacífico por trabajos de recapeo

El paso vehicular hacia la ciudad de Guatemala está cerrado.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) está realizando trabajos de recapeo en el kilómetro 23, CA-9 al norte, con destino a la Ciudad de Guatemala, este domingo 5 de octubre.
La ruta alterna habilitada es por el sector de Amatitlán, conectando con Naciones Unidas, por la carretera vieja.
Sin embargo, una actividad deportiva en este municipio también puede obstaculizar el paso.
Hasta el momento no se ha indicado horario para restablecer la circulación vial de la zona.