Habilitan paso en la Aguilar Batres tras colapso de pasarela (video)

Luego de los trabajos de limpieza, permiten que circulen los automovilistas.
EN CONTEXTO: Tráiler vuelve a chocar con otra pasarela de la Aguilar Batres (video)
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informaron que ya fue habilitado un carril en la calzada Aguilar Batres, donde un tráiler choco contra una pasarela provocando el colapso de la estructura y el bloqueo total del paso.
Los trabajos de limpieza y retiro de los restos de la pasarela permitieron que se habilitaran dos carriles.
Míra aquí:
La PMT de Villa Nueva recomienda a los conductores mantener la precaución al transitar por el área.