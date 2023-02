La atleta que cambió el voleibol por una página de Onlyfans

Key Alves, cambió el voleibol por crear su página de "OnlyFans".

La brasileña Key Alves comenzó a ser conocida en redes sociales después de darle un giro a su carrera de voleibolista con su plataforma de contenido exclusivo en OnlyFans.

En días pasados, Alves explicó cómo multiplicó sus ingresos en la creación de contenido. Gana unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en Onlyfans, porque el precio mensual (13 dólares) es fijo. "Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso... y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora", dijo Key.

La intención de Key Alves es mostrar su trabajo de una manera profesional, ya que "las fotos que publico en mi página de Onlyfans están totalmente destinadas sesiones 'lights' y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará".

En días pasados, Alves reveló cómo se citó con Lando Norris, piloto de Fórmula 1 para la escudería McLaren, confesión que realizó en el reality show Big Brother Brasil 2023.



"Me he conectado con algunos chicos internacionales. Me quedé con un piloto, Lando Norris, que ahora está en la Fórmula 1. Yo no podía hablar nada de inglés y él no podía hablar portugués".

Y así fue la manera que se dio el primer contacto de Key con Lando: "Era la Fórmula 1 que se corre en Sao Paulo. Todos los años hay (evento) y vivo allí, así que sabía qué habría y comencé a ver qué pilotos estarían allí. Luego vi su perfil y me envió un mensaje directo. Le deben haber gustado mis fotos, no sé cómo y me escribió en inglés. Traté de contestarle en inglés, pero no sabía hablar y terminamos hablando por mímica".