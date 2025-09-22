Atletas destacan en la Copa Nacional de Cheerleading 2025

El Parque de Diversiones Mundo Petapa del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra), abrió sus puertas para llevar una jornada entera de energía, pasión y talento por el cheerleading.
Esta fue la tercera ocasión en el que se realiza la Copa Nacional de Cheerleading, reuniendo a atletas de toda Guatemala para competir dentro de esta plataforma.
La competencia incluyó diversas categorías para niños y adultos, quienes participaron individualmente, en parejas, tríos, grupos de cheerleading o dance.
El campeonato se desarrolló bajo los lineamientos internacionales de la IASF, garantizando un estándar de calidad y organización a la altura de las competencias internacionales.