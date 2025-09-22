Versión Impresa
Atletas destacan en la Copa Nacional de Cheerleading 2025

  • Por Redacción comercial
22 de septiembre de 2025, 11:48
(Fotografía: Soy 502)

(Fotografía: Soy 502)

El Parque de Diversiones Mundo Petapa del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra), abrió sus puertas para llevar una jornada entera de energía, pasión y talento por el cheerleading.

Esta fue la tercera ocasión en el que se realiza la Copa Nacional de Cheerleading, reuniendo a atletas de toda Guatemala para competir dentro de esta plataforma.

La competencia incluyó diversas categorías para niños y adultos, quienes participaron individualmente, en parejas, tríos, grupos de cheerleading o dance.

En Irtra creemos en la importancia de crear espacios donde los deportistas puedan brillar, para nosotros es un honor abrirles las puertas de nuestro Parque Mundo Petapa
Georgina Pontaza
, directora artística de Irtra.

El campeonato se desarrolló bajo los lineamientos internacionales de la IASF, garantizando un estándar de calidad y organización a la altura de las competencias internacionales.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

