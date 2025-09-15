Versión Impresa
Atropellan a dos personas que llevaban una antorcha en el bulevar Liberación

  • Por Verónica Gamboa
14 de septiembre de 2025, 18:38
Atropellan a dos personas que participaban en el recorrido de una antorcha en el bulevar Liberación. (Foto: Archivo/Soy502)

Los afectados fueron arrollados por un autobús y se encuentran en estado delicado.

Este 14 de septiembre se realizan diversas actividades como parte de la celebración de las fiestas patrias. Sin embargo, los festejos se han visto empañados por algunos incidentes. 

Entre ellos, el ocurrido esta tarde en el bulevar Liberación y 15 avenida de la zona 13 de la ciudad de Guatemala. En ese lugar, dos personas fueron atropelladas. 

De acuerdo con los Bomberos Municipales, las víctimas participaban en el recorrido de una antorcha, cuando fueron arrolladas por un bus. 

Los socorristas indicaron que los afectados fueron trasladados en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. 

