Inician labores de limpieza tras el incendio en el mercado Carolingia, en Mixco

Los comerciantes y vecinos de la localidad se organizaron para iniciar con los trabajos de limpieza del mercado.
Luego de haberse registrado un incendio el pasado 1 de enero, por razones aún no establecidas, se ha identificado que al menos 20 locales fueron afectados por las llamas.
El fuego inicio a consumir la estructura de los locales del mercado de la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco, y este 2 de enero fueron numerados para determinar las perdidas.
Con escobas, palas y agua se inició la limpieza en los comercios afectados, los cuales sufrieron cuantiosas pérdidas.