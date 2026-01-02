Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Inician labores de limpieza tras el incendio en el mercado Carolingia, en Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de enero de 2026, 14:16
Al menos 20 locales fueron afectados por las llamas del fuego. (Foto: Wilder López/Soy502)

Al menos 20 locales fueron afectados por las llamas del fuego. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los comerciantes y vecinos de la localidad se organizaron para iniciar con los trabajos de limpieza del mercado.

EN CONTEXTO: Incendio arrasa con locales en mercado en la zona 6 de Mixco (Video)

Luego de haberse registrado un incendio el pasado 1 de enero, por razones aún no establecidas, se ha identificado que al menos 20 locales fueron afectados por las llamas.

El fuego inicio a consumir la estructura de los locales del mercado de la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco, y este 2 de enero fueron numerados para determinar las perdidas. 

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

Con escobas, palas y agua se inició la limpieza en los comercios afectados, los cuales sufrieron cuantiosas pérdidas. 

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar