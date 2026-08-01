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Sebastián Villaverde, el modelo guatemalteco fallecido en accidente

  • Por Selene Mejía
01 de agosto de 2026, 12:51
Obituarios
Sebastián Villaverde era reconocido en el mundo de la moda. (Foto: Instagram)

Sebastián Villaverde era reconocido en el mundo de la moda. (Foto: Instagram)

Sebastián Villaverde falleció en un accidente de tránsito mientras conducía en motocicleta por Tecpán, Chimaltenango. ¿Quién era y a qué se dedicaba?

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El joven viajaba junto a un grupo de motociclistas, perdió el control y se estrelló contra un arriate en el kilómetro 81, en el área llamada "Las Cabras".

Debido a la gravedad de las heridas,  Bomberos Voluntarios Departamentales en Tecpán declararon que perdió la vida en el lugar.

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Foto: Sebastián Villaverde.

¿Quién era Sebastián Villaverde? 

Tenía 24 años, era modelo guatemalteco y participó en diversas e importantes semanas de la moda en Latinoamérica como en Cali y Cartagena de Indias, Colombia; Quito, Ecuador, entre otros.

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Foto: Instagram.

Era atleta de trail runningdisciplina deportiva que consiste en correr por senderos naturales, caminos de tierra, montañas, bosques o cerros, alejándose del asfalto y de las pistas urbanas tradicionales. También practicaba motocross y realizaba viajes en motocicleta por el país. 

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Foto: Instagram.

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Foto: Instagram.

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Foto: Instagram.

Fue fundador de "Zona Urbana", sitio especializado en la compra y venta de bienes raíces, también era productor visual y cineasta.

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Foto: Instagram.

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