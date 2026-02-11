¡Alerta! Aumentan los casos de sarampión en el departamento de Guatemala

Los departamentos de Guatemala y Sololá registran el mayor número de casos del país.
EN CONTEXTO: La alerta de Salud por el aumento de casos de sarampión en el país
A poco más de dos meses desde que comenzaron a detectarse casos de sarampión en el país, Guatemala ya iguala en número de contagios a Sololá, considerado el epicentro de la enfermedad.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) señala que hasta el momento se han diagnosticado 224 casos, de los cuales 72 corresponden a Guatemala y 72 a Sololá, donde el brote se inició en diciembre pasado tras la asistencia de un extranjero infectado a una actividad religiosa masiva realizada en Santiago Atitlán.
Le siguen Escuintla con 16 casos, Huehuetenango con 12 e Izabal con 7, mientras que autoridades señalan que la mayoría de los pacientes ya retomó sus actividades cotidianas, pero recuerdan que inmunizarse e identificar los síntomas tempranos es clave para evitar complicaciones y frenar la propagación.
Los departamentos libres del virus hasta el momento son Retalhuleu, Zacapa, Chiquimula, Suchitepéquez y El Progreso.
Síntomas
- Fiebre alta repentina
- Tos seca persistente
- Congestión nasal y secreción
- Ojos rojos y sensibles a la luz (conjuntivitis)
- Manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)
- Erupción roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo
Complicaciones
- Neumonía
- Convulsiones
- Infecciones del sistema nervioso
- Muerte
Vacunación es clave
Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación MSPAS, reitera la importancia de la vacunación, cuyo esquema nacional incluye dos dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola).
La primera dosis debe ser administrada al año y la segunda dosis a los 18 meses.
Mientras que la vacuna SR (sarampión y rubéola) está disponible para jóvenes y adultos de 16 años en adelante que no se inmunizaron en la niñez.