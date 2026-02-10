La alerta de Salud por el aumento de casos de sarampión en el país

Con los casos de sarampión detectados en el país, es necesario estar pendiente de cualquier síntoma.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MAPAS) hace un llamado a toda la población guatemalteca debido al aumento de casos en el país.
Mantener al día el esquema de vacunación, sobre todo en niños, es importante para protegerse.
La doctora Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación MSPAS, reitera la importancia de la vacunación, cuyo esquema nacional incluye dos dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola).
La primera dosis debe ser administrada al año y la segunda dosis a los 18 meses.
Asimismo, pide estar atentos a los siguientes síntomas, los cuales suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contacto con el virus.
- Fiebre alta que llega a superar los 40º.
- Ronchas en la piel, las cuales aparecen después del inicio de los síntomas. Comienzan en el rostro y luego se extienden por todo el cuerpo.
- Tos seca y persistente.
- Manchas de Koplik (manchas blancas que aparecen dentro de la boca)
- Mocos, ojos rojos y llorosos.