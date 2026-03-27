Aumentan precios de gasolina en San Benito, Petén

- El incremento impacta el costo del transporte, productos y servicios básicos. TE PUEDE INTERESAR: Reservas de combustible se mantienen estables pese a proyecciones de agotamiento Durantes el último mes, los precios de los combustibles han registrado un incremento significativo en los municipios de Flores y San Benito, Petén, superando los 8 quetzales por galón, lo que ha generado preocupación entre conductores y sectores productivos. Actualmente, el precio de la gasolina regular se sitúa en Q39.19, mientras que la gasolina súper alcanza los Q40.29 y el diésel Q42.39. Pilotos de transporte reportan mayores gastos sin poder ajustar tarifas de inmediato. (Foto: Carlos Pelaez/Nuestro Diario) Este aumento afecta directamente la economía de las familias peteneras, ya que repercute en el costo del transporte, productos básicos y servicios. Orlando García, piloto de microbús, indicó que el incremento ha golpeado fuertemente su trabajo diario, ya que deben invertir más en combustible sin poder elevar de inmediato el pasaje. "Cada día gastamos más y ganamos menos, la situación se complica", expresó. Comerciantes y transportistas advierten posibles alzas en precios para los consumidores. (Foto: Carlos Pelaez/Nuestro Diario) Transportistas y comerciantes han manifestado su inquietud, señalando que el alza podria obligar a ajustar tarifas y precios, impactando a los consumidores finales.