Así amaneció el precio de los combustibles este martes

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Gasolinas en el área metropolitana bajan Q 1.29 y diésel Q 0.70 en comparación a la semana pasada.

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Los precios de referencia de los combustibles en el área metropolitana registraron una disminución durante la última semana, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para estaciones en modalidad de autoservicio.

Según la actualización correspondiente al 26 de mayo de 2026, la gasolina superior se cotizó en Q 37.35 por galón, mientras que la gasolina regular alcanzó Q 36.35 y el diésel Q 33.26.

En comparación con los precios reportados el 19 de mayo, la gasolina superior mostró una reducción de Q 1.29 por galón, la regular también bajó Q 1.29 y el diésel registró una disminución de Q 0.70.

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La semana anterior, el MEM había reportado precios de referencia de Q38.64 para la gasolina superior, Q 37.64 para la regular y Q 33.96 para el diésel.

Asimismo, los precios actuales también se mantienen por debajo de los registrados el 12 de mayo, cuando la gasolina superior se ubicaba en Q 37.56, la regular en Q 36.56 y el diésel en Q 33.81 por galón.

El MEM recordó que estos valores corresponden a precios de referencia y ya incluyen el subsidio temporal aprobado por el Gobierno para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales en el mercado petrolero.

Municipios de Carlos Manoel Alvarez Morales

El apoyo estatal vigente contempla un descuento de Q 5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, mientras que para el diésel el subsidio asciende a Q 8.00 por galón.

Las autoridades han indicado que los precios de los combustibles continúan sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional, así como a factores geopolíticos y logísticos que influyen en los costos de importación de hidrocarburos.