Así amaneció el precio de los combustibles este martes

Gasolinas en el área metropolitana bajan Q 1.29 y diésel Q 0.70 en comparación a la semana pasada.
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Los precios de referencia de los combustibles en el área metropolitana registraron una disminución durante la última semana, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para estaciones en modalidad de autoservicio.
Según la actualización correspondiente al 26 de mayo de 2026, la gasolina superior se cotizó en Q 37.35 por galón, mientras que la gasolina regular alcanzó Q 36.35 y el diésel Q 33.26.
En comparación con los precios reportados el 19 de mayo, la gasolina superior mostró una reducción de Q 1.29 por galón, la regular también bajó Q 1.29 y el diésel registró una disminución de Q 0.70.
La semana anterior, el MEM había reportado precios de referencia de Q38.64 para la gasolina superior, Q 37.64 para la regular y Q 33.96 para el diésel.
Asimismo, los precios actuales también se mantienen por debajo de los registrados el 12 de mayo, cuando la gasolina superior se ubicaba en Q 37.56, la regular en Q 36.56 y el diésel en Q 33.81 por galón.
El MEM recordó que estos valores corresponden a precios de referencia y ya incluyen el subsidio temporal aprobado por el Gobierno para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales en el mercado petrolero.
El apoyo estatal vigente contempla un descuento de Q 5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, mientras que para el diésel el subsidio asciende a Q 8.00 por galón.
Las autoridades han indicado que los precios de los combustibles continúan sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional, así como a factores geopolíticos y logísticos que influyen en los costos de importación de hidrocarburos.