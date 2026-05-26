El robo del museo del Louvre en París será llevado a la pantalla

El millonario robo de joyas de la Corona ocurrido en el Museo del Louvre, en París, llegará a la pantalla grande y también tendrá una serie documental inspirada en el libro Main basse sur le Louvre, escrito por tres periodistas franceses especializados en investigación.
OTRAS NOTICIAS: Momentos de tensión! Así evacuaron museo del Louvre tras robo de joyas (video)
La editorial Flammarion confirmó recientemente que los derechos de adaptación fueron adquiridos por la productora Iconoclast para una película dirigida por Romain Gavras, cineasta reconocido por producciones como Athena. Paralelamente, un productor británico desarrollará la serie documental basada en el mismo caso.
El libro reconstruye cómo un grupo descrito como "ladrones de domingo" logró ingresar el 19 de octubre de 2025 a la Galería de Apolo del Louvre y sustraer joyas históricas valuadas en unos 88 millones de euros, equivalentes a más de 100 millones de dólares.
Crisis
El caso causó una fuerte crisis dentro del museo más visitado del mundo y derivó en cambios en su dirección. Además, pese a meses de investigación y varias capturas, el paradero de las piezas robadas sigue siendo un misterio para las autoridades.
Los autores sostienen que el caso refleja cómo el robo de arte y patrimonio histórico se ha convertido en una actividad ligada al crimen organizado internacional.
Con información de AFP