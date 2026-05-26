Sinner mantiene su dominio y avanza con autoridad en Roland Garros

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El italiano Jannik Sinner extendió este martes su impresionante dominio en el circuito al alcanzar 30 victorias consecutivas, tras derrotar 6-1, 6-3 y 6-4 al francés Clément Tabur en la primera ronda de Roland Garros.

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El número uno del mundo mantiene una racha perfecta desde Indian Wells, período en el que conquistó los títulos de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Con su triunfo en París, Sinner ya firmó una de las mejores seguidillas de victorias del tenis masculino en este siglo.

La intensa ola de calor que afecta a Francia también se hizo sentir en Roland Garros, donde las temperaturas superiores a los 30 grados marcaron la jornada de este martes y dejaron una de las primeras grandes sorpresas del torneo: la eliminación de Daniil Medvedev en la primera ronda.

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Sorpresa en París

El ruso, octavo del ranking mundial y reconocido por sus dificultades sobre polvo de ladrillo, cayó en cinco sets frente al australiano Adam Walton. Con esta derrota, Medvedev acumuló siete eliminaciones en primera ronda en diez participaciones en el Grand Slam parisino.

Favoritas avanzan

La campeona defensora Coco Gauff avanzó sin mayores complicaciones tras vencer 6-4 y 6-0 a su compatriota Taylor Townsend. La estadounidense aseguró que el calor afecta más al público que a ella, acostumbrada a las altas temperaturas de Florida.

También debutó con triunfo la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quien derrotó a la española Jessica Bouzas por 6-4 y 6-2 para instalarse en la segunda ronda.

Otra de las historias destacadas del día fue la del francés Moïse Kouame, de apenas 17 años, quien emocionó a la afición local tras superar en tres sets al veterano croata Marin Cilic.

CALOR INFERNAL EN PARÍS.



Andrey Rublev con hielo en todo el cuerpo.



Nacho Buse teniendo que pedir médico para que le tomaran el pulso.



☀️ Durísimas condiciones en Roland Garros.pic.twitter.com/cou4oUotaH — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 25, 2026

Presencia latinoamericana

La jornada también dejó clasificación para varios tenistas latinoamericanos, entre ellos los argentinos Facundo Díaz, Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña y Román Burruchaga, además del chileno Alejandro Tabilo y el paraguayo Daniel Vallejo.

Las altas temperaturas obligaron incluso a la atención médica de varios aficionados en las tribunas, en medio de una ola de calor considerada inusual para esta época del año en París.