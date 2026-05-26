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Madrid acelera las obras de su nuevo circuito de Fórmula 1 para el GP de España

  • Con información de AFP
26 de mayo de 2026, 14:40
F1
La nueva pista de Madrid entra en su etapa final rumbo al GP de España. (Foto: AFP)&nbsp;

La nueva pista de Madrid entra en su etapa final rumbo al GP de España. (Foto: AFP) 

Las obras del nuevo circuito semiurbano de Fórmula 1 de Madrid avanzan a buen ritmo y su inauguración está prevista para mediados de junio, apenas tres meses antes de la celebración del Gran Premio de España.

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El trazado tendrá una longitud de 5.4 kilómetros y contará con 22 curvas. Actualmente, unas 350 personas trabajan a diario para finalizar la pista y la calle de boxes dentro del plazo establecido.

Uno de los sectores más llamativos será la curva 12, un peralte de 500 metros con una inclinación del 24 %, donde los pilotos podrían alcanzar velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora antes de ingresar a un túnel que conecta con el paddock.

La curva 12, conocida como “Monumental” por sus más de 550 metros de longitud. (Foto: AFP)
La curva 12, conocida como “Monumental” por sus más de 550 metros de longitud. (Foto: AFP)

Los responsables del proyecto reconocieron que las lluvias torrenciales registradas a inicios de año complicaron el avance de las obras y obligaron a acelerar el ritmo de construcción, con jornadas prácticamente ininterrumpidas.

La Federación Internacional del Automóvil iniciará en junio el proceso de revisión y homologación del circuito, que albergará el Gran Premio del 11 al 13 de septiembre.

El proyecto se desarrolla alrededor del recinto de IFEMA Madrid y supera los 83 millones de euros de inversión, con participación de las empresas Eiffage Construcción y Acciona.

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