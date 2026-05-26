Actriz guatemalteca Irini Kefalas conquista el Festival de Cannes

-

La actriz guatemalteca Irini Kefalas asistió al Festival de Cannes 2026 como invitada e hizo importantes enlaces.

Irini asistió al "Fantastic Pavilion" del importante evento cinematográfico, a través de "Blood Window", una de las plataformas más importantes de cine de género de terror en Latinoamérica.

Foto: Irini Kefalas.

La guatemalteca asistió a premieres, alfombras rojas, encuentros de networking y actividades junto a productores, distribuidores y representantes de la industria audiovisual global en este festival cuya participación brinda una gran exposición a otros proyectos. Esto permite nuevas oportunidades para el cine nacional en mercados internacionales.

Kefalas es una muestra de que el talento guatemalteco puede brillar en nuevos espacios del cine contemporáneo.

Foto: Irini Kefalas.

Vestida por creadoras guatemaltecas

Además de representar a los actores nacionales, Irini portó prendas realizadas por la diseñadora Mariandree Gaitán, además de que su estilo estuvo a cargo de la maquillista guatemalteca Isabella Monteagudo. Ingresa aquí.

Acerca de su participación contó a Soy502:

"Fue una experiencia muy enriquecedora e intensa, fuimos a trabajar y a generar oportunidades para los proyectos que estamos impulsando, claro que toda la parte de las premieres y las alfombras rojas es impresionante, pero detrás de eso existe un movimiento constante de reuniones, networking y conexiones dentro de la industria".

Irini en una de las alfombras rojas. (Foto: Irini Kefalas)

"Lo más significativo fue poder representar a Guatemala en un espacio tan importante y confirmar que sí existe interés internacional por proyectos latinoamericanos y por nuevas voces dentro del cine de género".

"El Fantastic Pavilion me recibió de una manera increíble y fue un espacio clave durante mi experiencia en Cannes pues pude promover activamente los proyectos en los que trabajo, conectar con productores, distribuidores y profesionales, para generar conversaciones muy valiosas sobre expansión internacional y futuras colaboraciones".

"También logramos acercamientos con varias compañías estadounidenses y representantes internacionales dentro del Marché du Film, algo muy importante para seguir abriendo puertas y explorando oportunidades para que nuestros proyectos puedan llegar a otros mercados", explicó.

Foto: Fantastic Pavilion.

Fantastic Pavilion

Este es el punto de encuentro y mercado de negocios oficial para la industria del cine de terror, fantasía y ciencia ficción, dentro del Marché du Film, del Festival de Cannes.

Se trata de un espacio físico y de networking donde se reúnen directores, productores, distribuidores y festivales especializados de todo el mundo.

Foto: Irini Kefalas.

Facilita reuniones, mesas redondas y acuerdos comerciales para la financiación y distribución de películas independientes, también lleva a cabo exhibiciones especiales conocidas como Fantastic Galas, donde se presentan proyectos finalizados o en desarrollo.

En ella destacan el Fantastic Vertical Cinema, dedicado a cortometrajes y cine en formato vertical (9:16 para teléfonos), además de analizar la industria de videojuegos.