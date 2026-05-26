¿Cómo se convirtió Xela Marimba en un referente de la música nacional?

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La Orquesta Xela Marimba, liderada por Luis Ventura desde el año 2000, se consolida como un pilar de la identidad musical en Quetzaltenango. Esta agrupación ha transformado la ejecución del instrumento nacional, integrando sones tradicionales con un formato de orquesta que incluye vientos y voces.

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Nacida en la cuna de la cultura y las tradiciones, la Orquesta Xela Marimba se ha consolidado como una de las agrupaciones musicales más representativas de Quetzaltenango, destacando por su calidad artística y por mantener viva la esencia del instrumento nacional: la marimba.

La agrupación fue fundada en el año 2000 por Luis Ventura, reconocido músico quetzalteco y productor de eventos musicales de talla internacional, quien inició este proyecto con la ilusión de continuar el legado familiar y promover la música guatemalteca a través de la marimba.

"Uno de los principales objetivos es impulsar nuestro instrumento a nivel nacional e internacional a través de nuestra música", comentó Ventura, quien asegura que desde sus inicios buscaron ofrecer un estilo auténtico y diferente.

Son un conjunto lleno de juventud y experiencia. (Foto: Cortesía)

Con el paso de los años, Xela Marimba evolucionó de una agrupación tradicional a un formato de orquesta, incorporando instrumentos de viento y voces, lo que permitió ampliar su repertorio y alcanzar un sonido más versátil sin perder la esencia marimbística que los caracteriza.

"Con el paso de los años se fueron incorporando los instrumentos de viento y las voces para poder llegar al proyecto de orquesta", recordó Ventura.

En esta foto Orquesta Xela Marimba aparece junto a "Chicho" Tzul Jr. de La Gran Manzana. (Foto: Cortesía)

Uno de los aspectos que distingue a la agrupación es la ejecución de los sones tradicionales, considerados por muchos de sus seguidores como parte de su sello musical. La combinación entre temas regionales y melodías internacionales ha permitido que el grupo gane reconocimiento dentro y fuera del país.

Gracias a su originalidad y trayectoria, Orquesta Xela Marimba ha tenido presentaciones en México, llevando el nombre de Quetzaltenango y de Guatemala a escenarios internacionales. Sin embargo, para sus integrantes, las experiencias más especiales han ocurrido en su tierra natal.

Tienen escenarios de primer nivel. (Foto: Cortesía)

"Las mejores experiencias han sido acá en Xela, siempre que brindamos el concierto en homenaje a la Virgen del Rosario. Creo que nuestros mejores conciertos siempre los hemos tenido aquí en nuestra ciudad", expresó don Luis.

Actualmente, la agrupación está integrada por 14 músicos, en su mayoría originarios de Quetzaltenango y algunos provenientes de Totonicapán, quienes comparten la pasión por preservar y fortalecer la música nacional.

A lo largo de más de dos décadas, Orquesta Xela Marimba ha logrado ganarse el cariño y respeto del público, convirtiéndose en un orgullo para los quetzaltecos y en un referente de la identidad musical del occidente del país.

"Todo el pueblo de Quetzaltenango se siente orgulloso de nuestra calidad musical. Nosotros tenemos un estilo bastante original con temas quetzaltecos e internacionales", concluyó Ventura.