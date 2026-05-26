Adal Ramones presenta en Guatemala su show "Viajando sin maleta"

Adal Ramones se prepara para su visita al país con el evento "Viajando sin maleta", el nuevo monólogo de stand-up comedy y gira internacional.
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Humor, experiencias personales y reflexiones sobre los desafíos de la vida como el matrimonio, la crianza, las relaciones personales y el impacto de la tecnología en la rutina diaria son parte de este show con el que muchos se sentirán identificados.
Ramones aborda de forma cómica cómo ha cambiado la forma de comunicación con la llegada de las redes sociales, la inteligencia artificial y la inmediatez digital, comparando esas dinámicas con experiencias de generaciones anteriores.
Un evento que combina la nostalgia y el reto para las nuevas generaciones.
Por Guatemala el comediante Amado, se encargará del humor nacional, con experiencias con las que muchos se identificarán.
Fecha
El comediante y presentador mexicano, conocido por el programa "Otro Rollo" se presenta este 28 de mayo en Fórum Majadas a partir de las 8:00 p. m.
Entradas
Están a la venta en Ticket ASA, ingresa aquí.
Precios
Sillas Platinum Q590
Sillas Black Q690
Sillas Amex Q790