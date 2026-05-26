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Adal Ramones presenta en Guatemala su show "Viajando sin maleta"

  • Por Selene Mejía
26 de mayo de 2026, 16:31
Adal Raamones hará reír a los guatemaltecos. (Foto: Oficial)

Adal Raamones hará reír a los guatemaltecos. (Foto: Oficial)

Adal Ramones se prepara para su visita al país con el evento "Viajando sin maleta", el nuevo monólogo de stand-up comedy y gira internacional. 

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Humor, experiencias personales y reflexiones sobre los desafíos de la vida como el matrimonio, la crianza, las relaciones personales y el impacto de la tecnología en la rutina diaria son parte de este show con el que muchos se sentirán identificados.

adal ramones

Ramones aborda de forma cómica cómo ha cambiado la forma de comunicación con la llegada de las redes sociales, la inteligencia artificial y la inmediatez digital, comparando esas dinámicas con experiencias de generaciones anteriores.

Un evento que combina la nostalgia y el reto para las nuevas generaciones. 

Por Guatemala el comediante Amado, se encargará del humor nacional, con experiencias con las que muchos se identificarán. 

show adal ramones

Fecha

El comediante y presentador mexicano, conocido por el programa "Otro Rollo" se presenta este 28 de mayo en Fórum Majadas a partir de las 8:00 p. m. 

Entradas

Están a la venta en Ticket ASA, ingresa aquí

Precios

Sillas Platinum Q590

Sillas Black Q690

Sillas Amex Q790

adal ramones

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