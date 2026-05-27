Equipos guatemaltecos conocen a sus rivales en la Copa Centroamericana 2026

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Municipal, Antigua, Xelajú y Mixco ya conocen a los rivales que enfrentarán en la Copa Centroamericana 2026, torneo regional que arrancará el próximo 28 de julio y otorgará seis boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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Los clubes guatemaltecos ya conocen a sus rivales para la Copa Centroamericana 2026, luego de que este martes se realizara el sorteo oficial del certamen regional que arrancará el próximo 28 de julio y finalizará en diciembre.

Municipal, Antigua, Xelajú y Mixco representarán a Guatemala en una competencia que reunirá a 20 equipos de toda Centroamérica, divididos en cuatro grupos de cinco clubes cada uno.

Uno de los grupos más exigentes será el del cuadro altense, que quedó sembrado en el Grupo A junto al costarricense LD Alajuelense, el panameño Plaza Amador, el salvadoreño Luis Ángel Firpo y el nicaragüense Diriangén FC.

Por su parte, Antigua tendrá un complicado camino en el Grupo B frente al costarricense Herediano, el hondureño Marathón, el nicaragüense Real Estelí y el salvadoreño Alianza FC.

2026 CENTRAL AMERICAN CUP

️DRAW - SORTEO



Asi queda la Fase de Grupos en la Copa Centroamericana que dará 6 Cupos a la CONCACAF Champions Cup



Alajuelense defenderá su títulos actuales campeones:



Herediano

Municipal

Motagua

Plaza Amador

FAS

Real Esteli

Verdes pic.twitter.com/typAusoK0D — CNF Sports (@CNFconcacaf) May 27, 2026

El debutante Mixco tampoco la tendrá sencilla. El cuadro chicharronero integrará el Grupo C junto al hondureño Olimpia, el costarricense Saprissa y los panameños Alianza FC y UMECIT FC.

Mientras tanto, Municipal quedó ubicado en el Grupo D y se enfrentará al hondureño Motagua, al costarricense Cartaginés, al salvadoreño FAS y al beliceño Verdes FC.

La fase de grupos se jugará entre finales de julio y agosto, mientras que los cuartos de final arrancarán en septiembre. Las semifinales y la ronda de Play-In se disputarán en octubre, y la final quedó programada para los primeros días de diciembre.

Además del prestigio regional, la competencia otorgará seis boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027, que serán para los cuatro semifinalistas y los dos equipos que logren avanzar mediante el Play-In.