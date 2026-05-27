Junior H mueve emociones en el "Latinoamérica en Lágrimas 2026"

-

Junior H Latinoamérica presenta su "Latinoamérica en lágrimas tour", en el país.

Una noche con uno de los mayores exponentes del Regional mexicano urbano, que ha marcado a toda una generación. El escenario cobrará vida con sus más grandes éxitos como "Y Lloro", "Ella" y "Fin de Semana", el desamor se sacará de las venas a todo pulmón, la fiesta no se detiene y cada canción conecta directo con el corazón.

Junior H.

Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, cantante y compositor mexicano, emigró a Utah, Estados Unidos, a los 15 años, donde aprendió a tocar guitarra y acordeón, alcanzando la fama tras viralizarse en YouTube con temas que fusionan el regional mexicano con rap y trap.

Comenzó componiendo a los 12 años y trabajó de cocinero en Wendy's en EE. UU. antes de su fama. Su canción "No Eh Cambiado" superó el millón de vistas en YouTube, lo que lo motivó a dedicarse a la música, su estilo melancólico y romántico le han valido un reconocimiento en el género.

Junior H.

Fecha

El evento se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Estadio Cementos Progreso.

Entradas

Puedes obtenerlas aquí.

Mesas Black Q1,290.00 + Fee Q200.00

Mesas Platinum Q990.00 + Fee Q175.00

Platea Q890.00 + Fee Q150.00

Preferencia Q690.00 + Fee Q125.00

Tribuna Q690.00 + Fee Q125.00

General Q390.00 + Fee Q100.00

Condiciones de Compra

- Puedes comprar máximo 10 boletos

- Puedes pagar con tarjeta de debito o crédito

- Tu compra puede ser al contado o cuotas

- Minimo 3 cuotas Maximo de 12 cuotas (Monto mínimo para aplicar Q100.00)

- Pon todos tus datos al momento de comprar

Toma nota si eres de Honduras: puedes usar sus entradas en Guatemala

Las entradas compradas para el concierto de Honduras serán plenamente válidas para asistir al concierto de Junior H en Guatemala, sin costo adicional.

Proceso de Validación, Canje y Condiciones

Para poder asistir al concierto en Guatemala utilizando un boleto de Honduras, es obligatorio cumplir con el proceso de validación previa bajo las siguientes condiciones:

1. Ingresar al sitio web oficial: Visite la página delaslagrimasalafelicidad.com.

2. Registrar el código: Ingrese el código de su entrada de Honduras en la plataforma.

3. Asignación por disponibilidad: El nuevo boleto para el show de Guatemala se emitirá en la localidad que se encuentre disponible al momento de realizar el trámite.

Fecha límite de canje: El sistema estará habilitado únicamente hasta el viernes 29 de mayo. Después de esta fecha, no se aceptarán más validaciones.

"Agradecemos, el apoyo. la comprensión de todos los "Sad Boyz" de Honduras que esperaban con ansias esta gira", expresan MusicVibe, Fenix, CHP y PrimeraFila shop, responsables del evento.

Para más información y soporte puedes visitar:

Sitio web de registro: delaslagrimasalafelicidad.com



