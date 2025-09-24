Australia prohibirá el uso de YouTube a menores de 16 años

-

Anteriormente no se había querido prohibir esta plataforma por su uso escolar.

Australia implementó en noviembre de 2024 una nueva ley para prohibir las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, en menores de 16 años, ahora quiere añadir a la plataforma de videos YouTube, a estas restricciones.

"Hay un lugar para las redes sociales, pero no hay lugar para los algoritmos depredadores dirigidos a los niños", comunicó la ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells.

Mientras, la empresa de esta plataforma indicó que: "nuestra posición continúa clara: YouTube es una plataforma para compartir videos con una biblioteca de contenido gratuito de alta calidad, cada vez más usado en pantallas de televisión y por lo tanto no es una red social".

YouTube se agregará a la lista de redes sociales prohibidas para menores de 16 años en Australia. (Foto ilustrativa: istock)

Multas millonarias

El gobierno de dicho país aprueba esta iniciativa por el gran daño en la salud física y mental que provoca en los adolescentes las redes sociales, y amenaza a estas comunidades de internet con multas de hasta más de 32 millones de dólares si no cumplen con ella.

Esta nueva medida entrará en vigencia a partir del 10 de diciembre del presente año a pesar de las probables dificultades que se presentarían ante la misma.

Wells y la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, explicaron que las plataformas deberán demostrar que han tomado "medidas razonables" para detectar y eliminar cuentas de menores, así como bloquear su reingreso e incluso habilitar canales de denuncia.

Verificación de edad

El gobierno australiano comprobó en un estudio que los sistemas de verificación de edad de los usuarios en redes sociales funcionan "de forma robusta y efectiva", indicaron.

Además, defienden esta iniciativa por el potencial daño en la salud física y mental en los jóvenes causado por las redes sociales.

La innovadora medida tiene que entrar en vigor a finales de este año a pesar de las objeciones de plataformas afectadas como Facebook, Instagram, X o TikTok, que advierten por ejemplo que será "problemático" comprobar la edad de los usuarios.

Pero una prueba encargada por el gobierno a la firma independiente Age Assurance Technology Trial indica que "la certificación de edad se puede hacer en Australia de forma privada, robusta y efectiva".

"Estas soluciones son técnicamente realizables, pueden integrarse de forma flexible a los servicios existentes y pueden reforzar la seguridad y los derechos de los niños en línea", afirmó en un comunicado el director del proyecto, Tony Allen.

En una entrevista a la cadena Nine Network, Allen admitió, sin embargo, que un "gran desafío" será evitar que los niños engañen a las herramientas de verificación de edad. "No creo que nada sea completamente infalible", respondió.

