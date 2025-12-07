Adolescentes pretendían "entregar armas" para cometer un delito

De acuerdo con las investigaciones, este armamento estaba destinado a ser entregado a sicarios para cometer delitos.
OTRAS NOTICIAS: La pareja que fue asesinada dentro de su vivienda
De manera sospechosa se conducía un adolescente de 17 años junto a su pareja de 15 años, quienes llamaron la atención por su manera de caminar.
Los dos menores fueron observados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando realizaban un operativo en la aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, del departamento de Jutiapa.
Los agentes, al interceptarlos, descubrieron que ambos menores de edad, portaban dos pistolas ilegales. Quienes, según la PNC, colaboraban con la Mara 18.
Además, de 22 municiones en ambos armamentos. Por lo que, fueron remitidos a un juzgado para solventar el hecho.