Adolescentes pretendían "entregar armas" para cometer un delito

-

De acuerdo con las investigaciones, este armamento estaba destinado a ser entregado a sicarios para cometer delitos.

OTRAS NOTICIAS: La pareja que fue asesinada dentro de su vivienda

De manera sospechosa se conducía un adolescente de 17 años junto a su pareja de 15 años, quienes llamaron la atención por su manera de caminar.

Los dos menores fueron observados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando realizaban un operativo en la aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, del departamento de Jutiapa.

Los agentes, al interceptarlos, descubrieron que ambos menores de edad, portaban dos pistolas ilegales. Quienes, según la PNC, colaboraban con la Mara 18.

Cae pareja de adolescentes con pistola, revólver y 22 municiones



En un operativo realizado en la aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, policías de la comisaría 21 remiten a una pareja de adolescentes de 17 y 15 años, cuando caminaban de manera sospechosa pic.twitter.com/oPMjQ9MUne — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 7, 2025

Además, de 22 municiones en ambos armamentos. Por lo que, fueron remitidos a un juzgado para solventar el hecho.