La pareja que fue asesinada dentro de su vivienda

  • Por Jessica González
07 de diciembre de 2025, 11:07
Sujetos desconocidos atacaron a la pareja. (Foto: archivo/Soy502)

La pareja fue sorprendida por personas desconocidas que entraron a su vivienda. 

Un hecho armado se registró la noche del sábado 6 de diciembre, en la 2a. calle zona 1, a una cuadra del parque central del municipio de Rio bravo, Suchitepéquez.

Una pareja fue sorprendida por personas desconocidas, quienes entraron a su vivienda y dispararon sin mediar palabra. 

Las víctimas fueron identificadas como Blanca Patricia Alvarez, de 40 años, y Digler Javier Norales Gonzalez, de 38 años, ambos originarios de rio bravo Suchitepéquez.

Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen que ha causado consternación entre los vecinos del sector. 

*Con información de Ángel Cucuj

