La pareja que fue asesinada dentro de su vivienda

La pareja fue sorprendida por personas desconocidas que entraron a su vivienda.
OTRAS NOTICIAS: El emotivo mensaje de la esposa del alcalde de Masagua tras ataque armado
Un hecho armado se registró la noche del sábado 6 de diciembre, en la 2a. calle zona 1, a una cuadra del parque central del municipio de Rio bravo, Suchitepéquez.
Una pareja fue sorprendida por personas desconocidas, quienes entraron a su vivienda y dispararon sin mediar palabra.
Las víctimas fueron identificadas como Blanca Patricia Alvarez, de 40 años, y Digler Javier Norales Gonzalez, de 38 años, ambos originarios de rio bravo Suchitepéquez.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen que ha causado consternación entre los vecinos del sector.
*Con información de Ángel Cucuj