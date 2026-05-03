Autoridades realizan requisa en preventivo de la zona 18

El sector 11 del penal esta siendo revisado por las autoridades.
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Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Éjercito de Guatemala realizan un requisa en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, este domingo 3 de mayo desde horas de la madrugada.
En este sector, se tiene a 655 terroristas del barrio 18 privados de la libertad por múltiples delitos.
Los hallazgos de esta inspección será revelados por las autoridades.