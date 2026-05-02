¡Bajo amenazas! El hombre que exigía depósitos bancarios a comerciantes

Denuncias ciudadanas aportaron información para localizar al sospechoso.
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Efraín "N", de 40 años, conocido como alias "Shagrath", fue recapturado en el sector de Los Aposentos, en Chimaltenango, señalado de coordinar y cobrar extorsiones en la capital y otros municipios del país.
La detención la realizó la Policía Nacional Civil (PNC), luego de recibir denuncias ciudadanas. Según las autoridades, el hombre contaba con una orden de captura vigente desde el 31 de mayo de 2023 por el delito de extorsión, emitida por un juzgado de Quetzaltenango.
De acuerdo con las investigaciones, alias "Shagrath" estaría vinculado a la mara Salvatrucha y sería responsable de dirigir cobros ilegales a comerciantes en la ciudad capital, así como en municipios como San Juan Sacatepéquez, Chimaltenango y Suchitepéquez.
Las extorsiones se realizaban con llamadas telefónicas, en las que se exigían depósitos bancarios bajo amenazas.
Según el informe policial el detenido había sido capturado anteriormente en 2011 por delitos relacionados con la portación de explosivos y otros materiales prohibidos.