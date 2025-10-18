Así avanzan los trabajos tras colapso de pasarela en Aguilar Batres (video)

La pasarela que colapsó dejó restos de vidrio y concreto, además de grandes estructuras de metal sobre el asfalto.
Al reportarse el choque de un tráiler contra una pasarela en la Calzada Aguilar Batres, las autoridades de la Policía Municipalidad de Tránsito (PMT) y la Municipalidad de Villa Nueva, movilizaron personal y camiones para la limpieza del área y así agilizar la circulación.
Así van los avances:
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas tras el choque, solo daños material.
La PMT de Villa Nueva informó que se ha avanzado en un 90% en los trabajos del área, para habilitar la línea del TransMetro.
Antes de la liberación del paso, se usará una motobomba para limpiar los escombros. Sin embargo, este fin de semana no se contará con el carril reversible de la Calzada Aguilar Batres, indico la PMT.