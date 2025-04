Avión de Delta Air Lines sufre incendio antes de despegar en el Aeropuerto de Orlando

-

La FAA informó que el vuelo se disponía a retroceder desde la puerta de embarque para despegar cuando uno de los motores del avión se incendió.

El pasado lunes 21 de abril ocurrió un incidente en el vuelo 1213 de Delta Air Lines, que se dirigía de Orlando a Atlanta.

El Airbus A330 llevaba a bordo 282 pasajeros, 10 auxiliares de vuelo y 2 pilotos.

(Imagen: Beckerkw/X)

Según Delta, las tripulaciones siguieron los procedimientos de emergencia y evacuaron la cabina de pasajeros al ver llamas en el tubo de escape de uno de los motores del avión.

Mira aquí el inicio del incendio y evacuación de los pasajeros:

Vía: Gabo Air pic.twitter.com/071LiPJS41 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) April 22, 2025

Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incendio en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Así se vio el incidente en el vuelo vuelo 1213 de Delta Air Lines desde varias perspectivas:

#BREAKING: Nearly 300 passengers on a Delta Airlines flight were forced to evacuate after an engine fire broke out



#Orlando | #Florida



Watch as footage captured by a passenger at Orlando International Airport shows a A330 Airbus Delta Airlines flight from Orlando to… pic.twitter.com/evwPeEsMHw — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 21, 2025

Origen del incendio:

Update !

Latest visuals of the burning RH wing flap track fairing of the Delta Air Lines Airbus A330-323 aircraft due to flames from the RH engine on 21 April.



Delta Air Lines Flight 1213 was scheduled to depart from Orlando (MCO), Florida, and land in Atlanta (ATL), Georgia.… https://t.co/9NkyENNjZn pic.twitter.com/SndyNaxTPU — FL360aero (@fl360aero) April 21, 2025

Delta emitió un comunicado explicando que el incendio se produjo mientras el avión se encontraba en la rampa, antes de su salida programada.

La aerolínea aseguró que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

