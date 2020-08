Avión vuela hasta el centro del ojo del huracán Laura

Increíbles imágenes logró captar un piloto aviador que voló cinco veces dentro del huracán Laura, con el propósito de hacer investigaciones que permitan anticipar tormentas para alertar a la población en riesgo.

Todo quedó captado en videos que compartió el piloto Nick Underwood, miembro del equipo de investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

El joven piloto compartió las imágenes de su vuelo por el huracán a través de su cuenta de Twitter, en donde asegura que voló cinco veces a través del fenómeno natural y explicó que a este tipo de vuelos se le conoce como "penetración" o "centavo".

"Todo este vuelo es para recopilar los datos críticos que los pronosticadores necesitan para que podamos advertir a la gente, antes, de que se avecina una tormenta. Aquí hay más video en el ojo durante nuestro cuarto centavo", detalló.

Kermit (#NOAA42) flew through Hurricane #Laura FIVE times today. Here's a time lapse of our second pass up through the beginning for our third.



A pass in and out of a hurricane is called a "penetration" or a "penny". Five pennies today takes my career total to 61.#FlyNOAA pic.twitter.com/IqajXPbosQ — Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020

Además, compartió fotografías en las que se observa una clara división de lo que ocurre en el centro del ojo del huracán y en sus alrededores.

My four favorite photos from today's flight on #NOAA42 into Hurricane #Laura.



Looking east (away from #Laura) and west (toward #Laura) at sunrise, the center of circulation, and the sea state near the center. #FlyNOAA pic.twitter.com/eXTV02HANC — Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 25, 2020

El huracán Laura empezó como una tormenta tropical que llegó a una categoría 4, generando vientos de hasta 240 kilómetros por hora, según los registros de Estados Unidos y Cuba, en donde dejó serios daños y decenas de fallecidos.